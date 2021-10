Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono probabilmente le due opinioniste della storia del Grande Fratello Vip ad aver creato più dinamiche fra loro e tutto per colpa di un selfie della seconda con Giancarlo Magalli.

Dopo aver fatto un’ospitata a Verissimo (dove ha parlato proprio della foto incriminata), Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista anche al settimanale NuovoTv dove ha potuto commentare l’operato delle due opinioniste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ovviamente per Sonia Bruganelli solo grandi complimenti, per Adriana Volpe… no.

“Ho conosciuto Sonia Bruganelli nel 2003, quando ho condotto Domenica In con Paolo Bonolis e Claudio Lippi. Lei si occupava del casting dei concorrenti ed era autrice di una rubrica con degli ospiti. L’ho sempre stimata: è una donna in gamba e molto intelligente, sa lavorare nel mondo dello spettacolo”.

Adriana Volpe per Giancarlo Magalli: “Tende a fare la buonista”

E ancora:

“Come opinionista la vedo molto brava, quando ho saputo che con lei ci sarebbe stata Adriana Volpe un po’ ho tremato. Adriana tende a smorzare le situazione ed a fare la buonista, mentre Sonia dice quello che pensa anche con una certa veemenza per cui è normale che si scontrino. Chi le ha scelte sapeva che sarebbe nata un’aspra rivalità tra loro, non poteva certo pensare che sarebbero diventate migliori amiche. Ha puntato su di loro, sapendo che gli avrebbero fatto gioco”.

Giancarlo Magalli che proprio non riesce a fare un complimento ad Adriana Volpe neanche sotto tortura mi uccide. Vi ricordo che fra i due ci sono delle querele in corso.

