Il successo di questo GF Vip 6 (che ha superato anche la scorsa edizione su Mediaset Extra a livello di ascolti) è dovuto anche alle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due non soltanto sono preparatissime su tutto quello che accade nella casa di Cinecittà, ma hanno dato vita a delle vere e proprie dinamiche esterne. Ormai è da ottobre che Adriana e Sonia si punzecchiano e in qualche occasione ci hanno anche regalato delle vere catfight, più interessanti di quelle tra i vipponi. Qualcuno però pensa che queste discussioni siano studiate sapientemente a tavolino per favorire lo share. Per questo motivo un giornalista di Novella 2000 ha chiesto alla Volpe: “A proposito di Sonia Bruganelli, qualcuno ipotizza che la vostra insofferenza reciproca sia una messinscena. Quanto c’è di vero in queste ipotesi?”

La conduttrice ha assicurato che quello che abbiamo visto in questi mesi al GF Vip è tutto assolutamente reale: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante“.

Instaurare maggiore sintonia? Ma anche no, queste catfight sono la cosa più bella del GF Vip 6.

Adriana Volpe su Alex Belli e Soleil.

A Novella 2000 l’opinionista ha parlato anche della celebre soap Chimica Artistica: Non è un Game. Adriana Volpe crede che Alex e Soleil abbiano avuto un incontro del terzo tipo sotto le coperte.

“Se lei ed Alex si rivedranno? Suppongo di sì. Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Nella casa non penso che Sole tramonterà senza il suo compagno di giochi. Piuttosto è pronta a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Forse vedremo una Soleil meno graffiante, ma comunque carismatica. Ci sono immagini che fanno pensare che tra i due ci sia stata grande intimità. Seguendo la diretta, una mattina ho visto dei movimenti sussultori equivoci sotto le lenzuola. Cosa sia successo lo sanno solo loro, di sicuro non stavano semplicemente dormendo”.