Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel corso di questa lunghissima sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno dimostrato di non aver peli sulla lingua.

E non li hanno avuti neanche durante l’intervista concessa al settimanale Chi al termine della finale quando – a domanda diretta “qual è il concorrente di cui avresti fatto a meno?” – entrambe hanno risposto senza troppi giri di parole. Ed il caso ha voluto che entrambe (stranamente) abbiano fatto lo stesso nome: Tommaso Eletti.

“Il mio concorrente preferito direi Giucas Casella” – ha dichiarato Sonia Bruganelli – “Quello di cui avrei fatto volentieri a meno è il ragazzetto uscito da Temptation Island“. “Il mio preferito è Aldo Montano“, ha replicato in separata sede Adriana Volpe – “Avrei fatto a meno di Tommaso Eletti perché non è riuscito ad entrare nelle dinamiche ed infatti è stato il primo ad uscire“.

Tommaso Eletti è stato in casa solo due settimane perdendo il primo televoto contro Francesca Cipriani. Una volta fuori è apparso una decina di volte in studio, per poi sparire definitivamente dai radar. Anche sui social non aggiorna più da mesi. A quanto pare, dopo aver partecipato a Temptation Island ed al Grande Fratello Vip, avrà capito che il mondo dello spettacolo non fa per lui.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i post su Instagram al termine del Grande Fratello Vip