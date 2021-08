Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarebbero dovute essere le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che negli anni ha schierato per quel ruolo Pupo (visto in due edizioni), Wanda Nara ed Antonella Elia.

Grande Fratello Vip: oltre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli annunciate altre due opinioniste https://t.co/c1pO7M4EhA #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 17, 2021

Ma l’ex conduttrice di Ogni Mattina e la produttrice, come scritto ieri, non saranno le uniche due opinioniste della sesta edizione. Al loro fianco scenderanno anche due “opinioniste pop prese dal divano di casa”.

“Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa”. – Ha dichiarato il capo progetto del Grande Fratello Vip, Andrea Palazzo, fra le pagine del settimanale Chi – “Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa“.

Insomma, una sorta di anti-giuria già sperimentata a Ballando con le Stelle, quando Milly Carlucci durante la conferenza stampa dichiarò che avrebbero avuto il compito di “calarsi nei panni della voce del dissenso popolare nei confronti dell’ineffabile giuria”.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli commentano l’arrivo della giuria popolare

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e poco dopo sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli hanno rotto il silenzio su Instagram. La prima, super partes come sempre, ha semplicemente scritto “Aspettando l’inizio della nuova edizione del GF, sono felicissima“; mentre Sonia Bruganelli – più verace – ha fatto palesemente capire di esserci in qualche modo rimasta male. “Ma anche io arrivo dal divano di casa! Vestita elegantissima! Ma da lì arrivo. Saremo in tre, povera Adriana Volpe!“.