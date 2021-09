Adriana Volpe odiosa con un look totalmente sbagliato: è questo il pensiero (in sintesi) di Rita Rusic che ieri sera ha guardato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma l’opinionista non è l’unica protagonista della puntata che ha attirato a sé le critiche di un’ex gieffina, anche Soleil Sorge è finita nel mirino di un’altra ex concorrente, Selvaggia Roma. Ma andiamo per gradi.

La volpe odiosa — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Rita Rusic, ex concorrente della quarta edizione del GFVip, ha attaccato la sua ex coinquilina Adriana Volpe sia parlando del suo aspetto fisico (“vestita da bagaglino con capelli di Rapunzel”), sia sulla sua persona (“odiosa” / “non ha un’opinione intelligente”).

Sono scelte! Ma lei veramente parla sempre e solo@di magali ! E che palle — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

La volpe ha un look very bagaglino …. Ah ah ah e pettinatura da rapunzel ..🙁 — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Mi rode che lei è un’ opinionista che di opinioni non ne ha 1 intelligente — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021

Adriana Volpe e Soleil Sorge protagoniste della serata, Rusic e Roma però si scagliano contro di loro

A dire la sua sulla puntata di ieri sera, come già scritto, anche Selvaggia Roma che ha attaccato Soleil Sorge.

“Io non ho parole con quanta superficialità possa dire la parola stalker. Boh! Per poi giocarci e farlo scemo. In più maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa dinamiche cara Sole, ma purtroppo la tua anima e’ inesistente”.

Insomma, nel bene o nel male, purché se ne parli.