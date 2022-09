Adriana Volpe durante la prima puntata del GF Vip punge Sonia Bruganelli

Un anno fa oltre alla soap ‘Chimica Artistica Non è un Game‘ e alla storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, il GF Vip è andato avanti anche grazie alle adorabili catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Da subito le due opinioniste hanno dimostrato di non sopportarsi, anche se all’inizio molti pensavano fosse un teatrino creato ad arte per lo share. Nulla di più sbagliato, le due davvero erano ai ferri corti e una foto di Sonia con Magalli ha fatto scoppiare definitivamente il loro non rapporto.

Ieri sera il GF Vip è tornato, Sonia Bruganelli è ancora sulla poltrona da opinionista, mentre Adriana Volpe non ha accettato di entrare nella casa come gieffina e adesso è (anche) tornata a lavorare in Rai. La nota conduttrice però non ce l’ha fatta a non commentare il kick off del reality, anche se indirettamente.

Adriana ha messo like a dei tweet su Sonia: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta GIULIA SALEMI”. “Non il saluto alla signora Adriana Volpe“.

Durante la puntata Alfonso Signorini e Giulia Salemi hanno anche chiesto alla Bruganelli se le mancasse Adriana, ma lei ha preferito continuare a mangiare la carbonata preparata da Luca Salatino.

Adriana Volpe: perché non è al GF Vip 7.