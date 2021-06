Adriana Volpe oggi ha chiuso ufficialmente la prima (ed unica) edizione di Ogni Mattina, una scommessa purtroppo persa a livello di ascolti ma che comunque ha continuato a coprire la mattina della rete per tutto l’anno. 237 puntate in diretta, da settembre a giugno. Un applauso per questo.

“Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero” – ha esordito Adriana Volpe – “Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, era giugno dell’anno scorso e fra l’altro era un momento molto particolare del nostro paese, l’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento“.

La conduttrice ha poi aggiunto:

“Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice ed autentico e sempre rispettoso: ho scelto di raccontare le persone oltre le storie, perché questa è la mia cifra, questa sono io, ma soprattutto questa è la forza della squadra di Ogni Mattina. […] L’obiettivo era quello di creare un prodotto educato, fuori dagli schemi della tv trash, e non abbiamo mai esitato a scegliere la qualità per portarla nelle vostre case“.

Adriana Volpe chiude Ogni Mattina, i saluti finali.

Fino ai saluti finali, dove ha citato “un’altra rete”.

“Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze“.

L’allusione al Grande Fratello Vip è palese. Ci vediamo a settembre, Adriana.

