Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno sempre sostenuto Soleil e le hanno spesso regalato l’immunità. Durante l’ultima puntata del GF Vip però qualcosa è cambiato. Mentre l’imprenditrice è tornata a difendere la Sorge, la conduttrice l’ha bacchettata per la frase che ha rivolto a Miriana Trevisan ‘capisco la menopausa ma devi calmarti‘.

“No, mi dispiace ma intervengo. Perché non è vero che Soleil non sapeva dell’intervento in cui hanno tolto l’utero a Miriana. Abbiamo visto la linea della vita della Trevisan. Tutti hanno visto – anche in casa – il dramma che ha vissuto. Sole per una volta devi essere umile nella vita. Hai sentito il dramma di Mirana e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio. Io ti dico Soleil datti una calmata!”

Proprio per queste parole di Adriana Volpe è scattata una mezza catfight con Sonia, che è sbottata: “Ma cosa dici? Perché doveva rimanere in silenzio Soleil? Basta essere politicamente buoni, quante cose dette così per dirle. Fammi finire Adriana! Adesso mi fai finire, mi fai finire, ora mi fai finire, fammi finire, ok?!”

A metà di questa edizione possiamo tranquillamente dire che Sonia e Adriana sono le migliori opinioniste che il GF Vip abbia mai avuto. Preparate, attente a ciò che succede in casa, mai noiose e soprattutto vere protagoniste, visto che ci regalano continuamente dinamiche (spesso più interessanti di quelle dei gieffini).

“Soleil ha toccato un tema molto delicato perché Soleil ha seguito la linea della vita di Miriana e quindi sa perfettamente il suo passato sa che è una donna a cui è stato tolto anche l’utero e quindi la menopausa non menopausa è data pure da questo intervento molto delicato e forse quella se la poteva proprio evitare.

Secondo voi ad una donna a cui è stato tolto l’utero si può dire ‘e vabbè capisco la menopausa ma datti una calmata’?! Inutile girarci troppo intorno e giustificare. Questa frase è pensata ed è anche offensiva. E credo sia tanto offensivo dire questo discorso a Miriana. Soleil non ha rispettato il dramma che c’è dietro a tutto questo. Non lo so, ma a me non piace, Direi che è incredibile come abbia questa insensibilità. Che poi non è soltanto essere insensibili, è anche un’offesa gratuita, sia per chi lo fa e per chi appoggia una roba del genere. Mi fa piacere che adesso ci siano tutti commenti d’accordo con me.

Bisogna avere il coraggio di andare contro corrente e criticare un personaggio che in questo momento sta dando tantissimi contenuti. Non possiamo far passare il messaggio che tutto è lecito e con le parole possiamo offendere volutamente e gratuitamente. Perché questa è violenza, e si tratta di violenza forte, violenza psicologica. Abbiamo visto anche gli effetti su Miriana. Non è stata per lei una passeggiata la settimana scorsa. E per chi lo chiede, no, non sto in menopausa io, ma a me non hanno tolto l’utero, questa è la differenza. Ripeto, ad una donna a cui hanno tolto l’utero da pochi mesi si può dire questo? Si può fare una battuta di questo livello? Se la poteva risparmiare assolutamente”.