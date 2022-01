Sono passati quattro mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip, ma fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non è mai arrivato il sereno. ANZI. Questa settimana Sonia, intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha parlato di Adriana scatenando l’ennesimo scontro a distanza.

“I rapporti tra me ed Adriana Volpe sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena”.

Adriana Volpe però serena non è stata, dato che su Twitter pochi minuti fa ha scritto:

“Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Praticamente Sonia Bruganelli sarebbe per Adriana Volpe una bugiarda che si prende “grandi libertà”, mentre quest’ultima sarebbe per la moglie di Paolo Bonolis una che sgomita per avere attenzioni. Le due riusciranno a fare pace venerdì sera in diretta? Ne dubito fortemente. Ma immagino già Alfonso Signorini con i popcorn in mano.

Dalle divergenze sui concorrenti da salvare rendendoli immuni, ai diversi punti di vista, passando per la famosa foto con Magalli. Nemiche da sempre.

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022