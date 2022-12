Adriana Volpe con Alfonso Signorini al Vip Champion: la foto della reunion

Nel corso degli ultimi giorni, a Cortina D’Ampezzo si è tenuto il Vip Champion. In occasione di tale evento si sono riuniti numerosi personaggi famosi tra cui anche Adriana Volpe e Alfonso Signorini. Ma in che rapporti è rimasta la conduttrice trentina con il direttore di “Chi Magazine” dopo che quest’ultimo l’ha rimpiazzata con Orietta Berti al Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme!

Per questa settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di proporre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli di diventare opinioniste. Una decisione che ha inevitabilmente escluso Adriana Volpe la quale aveva ricoperto il ruolo di opinionista nell’edizione precedente.

Inutile dire che alla conduttrice trentina non è passato in osservato il gesto di Alfonso Signorini il quale le aveva addirittura proposto di rientrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente. In occasione di un paio di interviste, lei stessa aveva dichiarato che l’essere stata rimpiazzata è stato per lei:

Un colpo al cuore

Tuttavia, adesso tutti si chiedono se le dinamiche che hanno allontanato la donna dagli studi Mediaset abbiano influito anche sul rapporto con il direttore di “Chi Magazine”. Adriana volpe ha tagliato i ponti con Alfonso Signorini oppure no?

La risposta è no. Infatti, nel corso degli ultimi giorni i due hanno trascorso del tempo insieme in occasione dell’evento Vip Champion il quale ha avuto luogo a Cortina D’Ampezzo. A dimostrarlo sono state anche alcune foto pubblicate sui social dalla stessa conduttrice che la ritraggono sorridente vicino al suo collega. Inoltre, sulle Dolomiti erano presenti anche altri personaggi famosi, come per esempio Alex Belli e Delia Duran, Matilde Brandi, Benedetta Mazza, Valeria Marini, Raffaella Fico, Stefano Sala e la moglie Dasha.