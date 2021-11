Adriana Volpe ha deciso di dire la sua in merito allo scontro verbale avvenuto fra Soleil Sorge e Miriana Trevisan a poche ore dalla diretta di ieri sera. Uno scontro nato perché la Sorge avrebbe urlato e svegliato la Trevisan che stava facendo un riposino pomeridiano.

Durante il diverbio Soleil Sorge ha detto rivolgendosi a Miriana Trevisan:

“Ma in questa casa urlano sempre tutti, lo faccio io e devi rompermi? Non sapevo che dormissi, sono le una del pomeriggio! Basta, smettila di parlarmi, stai solo rosicando. Capisco la menopausa ma stai calma zia!“.

La battuta sulla menopausa non è piaciuta ad Adriana Volpe che su Instagram ha così commentato:

“Soleil ha toccato un tema molto delicato perché ha detto in un momento di nervosismo facendo i capelli, ha detto a Miriana ‘Datti una calmata tu che sei in menopausa’. Ha toccato un tema molto delicato perché Soleil ha seguito la linea della vita di Miriana e quindi sa perfettamente il suo passato sa che è una donna a cui è stato tolto anche l’utero e quindi la menopausa non menopausa è data pure da questo intervento molto delicato e forse quella se la poteva proprio evitare”.