Saranno anche amici speciali con una forte chimica artistica, ma Alex Beli e Soleil Sorge non riescono a stare lontani nemmeno per un minuto. Ieri sera i due hanno anche limonato di gusto durante la Tudandot diretta da Katia Ricciarelli. Adriana Volpe ha notato il bacio poco teatrale e anche un altro momento particolare tra i due gieffini, che ieri si sono messi a tagliare l’aglio imitando Patrick Swayze e Demi Moore in Ghost.

“Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria”.

Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria 😂 #GFVIP pic.twitter.com/S8dBGrrcWv — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 28, 2021

Ma quelli che pensano che Alex e Solei stanotte fossero seri? Ha iniziato Soleil quando erano in veranda imitando Adriana e hanno continuato quando stavano cucinando #GFVIP — Elena🌸 (@elebenny98) November 28, 2021

Oh raga,ma l’ironia dove l’avete lasciata?

Soleil stava prendendo in giro le clip,Alex,autori e tutto il circo.

Ma come fate a non capire?😂

Ha pure fatto la voce dal soap di Adriana!😂#GFVIP — Lucia (@LuciaScomb) November 28, 2021

Alex e Soleil reagiscono alle insinuazioni di Adriana Volpe.

L’opinionista non crede che tra Alex e Soleil ci sia soltanto amicizia ed è anche convinta che Belli stai recitando una sorta di soap insieme alla compagna Delia Duran. Proprio per prendere ironizzare sulle accuse di Adriana Volpe, ieri notte Alex e la sua amica molto speciale hanno deciso di recitare nei panni degli innamorati e per due o tre ore si sono divertiti tra carezze, sguardi languidi e coccole (usando lo stesso tono di voce utilizzato da Adriana per prenderli in giro). Quesa “recita” è venuta benissimo, erano anche più credibili di quando dicono di non provare attrazione l’uno per l’altra. Per essere una soap direi che è stata fin troppo reale.

Tutti questi mi sembrano atteggiamenti bislacchi per due che erano stanchi dei triangoli e dell’attenzione eccessiva data alla loro ‘non coppia’.

“Sono stufa da due mesi mi coinvolgono soltanto per questo triangolo. Perché non sono le dinamiche che mi piacciono. ormai il 13 uscirò sicuramente, perché tanto mi tirano in ballo soltanto per questo. Pensavo mi avessero chiamata nella Mystery Room per cose interessanti e invece no. Quindi non ho interesse andare a creare altre situazioni per cui si deve andare a pensare cose sbagliate”.

Quanta nostalgia dell’Aresgate, della verità nell’incoerenza di Dayane Mello e delle liti tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.