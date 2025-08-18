29.3 C
Adozioni in Trentino: animali abbandonati cercano casa

L’estate è un periodo critico per i gatti e i cani abbandonati, molti animali cercano una nuova casa a causa di abbandoni e cucciolate non controllate. Le volontarie delle associazioni Zampa Trentina, Randagi senza Gloria e altri rifugi sono attivamente coinvolte nel recupero e nell’adozione di questi animali. Alcune storie trovano un lieto fine rapidamente, mentre altre cadono nel dimenticatoio. Oggi vi presentiamo alcune di queste storie, sperando che possano trovare la loro famiglia definitiva.

Tania è una gattina di pochi mesi, dolce e socievole, che sarà disponibile per adozione al compimento dei sei mesi. Il rifugio Ada di Arco ha ancora molti animali in attesa di una casa. Per informazioni sulle adozioni, contattare Rosanna.

Erik, un gattino di tre mesi e mezzo, è rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. È timido all’inizio, ma diventa affettuoso con il tempo. Anche per lui si richiede la sterilizzazione entro i sei mesi.

Weasley, un gatto rosso dall’animo buono, cerca un ambiente tranquillo senza bambini. È attualmente in Val di Non e verrà affidato vaccinato e sterilizzato. Per informazioni, contattare Sonia.

Il gattile di Riva del Garda ha recuperato due gatti adulti abbandonati, che necessitano di una famiglia. Sono affettuosi e non abituati alla vita in strada.

Diego, uno Springer Spaniel di due anni e mezzo, cerca un nuovo contesto adatto a lui, lontano dalla sua attuale famiglia che ha difficoltà nella gestione del suo comportamento. Ha bisogno di pazienza e lunghe passeggiate.

Totò, un Coton de Tuléar di due anni, ha bisogno di una famiglia con esperienza. È sordo e ha bisogno di un inserimento graduale.

Infine, c’è un cucciolo di cane di tre mesi, pronto per un’adozione, e Black, un cucciolone dolcissimo in cerca di una famiglia. Per informazioni sulle adozioni, contattare le rispettive associazioni.

