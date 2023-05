Adozioni gay: nel 2023 la maggioranza degli italiani è d’accordo

Per la prima volta nella storia – come sottolinea la pagina @AprileIlCervello – l’ente Eurispes ha fatto sapere che la maggioranza degli italiani si è dichiarata favorevole alle adozioni per coppie dello stesso sess0.

Come possiamo vedere dal grafico qua sotto il trend degli italiani favorevoli alle adozioni per le coppie dello stesso sess0 è in costante crescita dal 2015.



Se nel 2003 solo il 27% degli italiani erano favorevoli ad aprire le adozioni a tutti i tipi di coppie, vent’anni dopo ad aver risposto positivamente al sondaggio sono il 50,4%. Una maggioranza risicata, ma quanto basta per aver finalmente nel grafico un numero col colore verde.

In questi ultimi 20 anni gli italiani si sono aperti alla comunità LGBT+ dimostrando a piccolissimi passi di essere probabilmente più avanti di chi li rappresenta in governo.

Questo grazie soprattutto alla nuova generazione, ai social ad alla cultura di massa che ci ha proposto personaggi LGBT+, amori arcobaleno e realtà omogenitoriali in qualsiasi libro, serie televisiva, film o programma televisivo nazional popolare. Dar luce a chi luce non ne aveva ha fatto capire a chi non conosceva questo mondo che i gay, le lesbiche, le persone transgender e tutti coloro che si sentono di appartenere alla comunità sono a tutti gli effetti persone come le altre. Stessi pregi, stessi difetti.

Nonostante il trend in continua crescita, però, bisogna ricordare come l’Italia sia uno degli ultimi paesi dell’Unione Europea a non avere una legge sulle adozioni per coppie dello stesso sess0.