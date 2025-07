Adozioni e amore: serata per cani e gatti a Firenze

Il legame tra gli esseri umani e gli animali è fonte di grande affetto e solidarietà. Un’iniziativa che celebra questo rapporto avrà luogo a Firenze il 31 luglio.

Presso il Ponte a Greve Summer Art & Food, alle 21, si svolgerà una serata dedicata agli animali del rifugio “Gli Amici di Barone” di Montemurlo. Durante l’evento, sarà possibile incontrare cani e gatti in cerca di una casa, ascoltando storie e informazioni fornite dai volontari che si dedicano alla loro cura quotidiana. Queste presentazioni intendono sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle adozioni e delle seconde possibilità per questi animali.

In aggiunta, sarà presente Paola Bencini, esperta cinofila, che arricchirà la serata con la sua esperienza. Durante l’evento si svolgerà anche una raccolta di cibo per gli ospiti del rifugio; i partecipanti potranno portare crocchette, scatolette e altri prodotti utili. Sarà possibile effettuare anche donazioni libere, interamente destinate alle attività dell’associazione. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, famiglie e amanti degli animali inclusi, per un’occasione di incontro, speranza e nuova vita per molti animali in attesa di affetto.