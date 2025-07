Adozioni canine: sostegno per cani anziani e fragili a Torino

Il tema delle adozioni animali è sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto per i cani che hanno maggiori difficoltà a trovare una famiglia. A Torino, è stata avviata una nuova iniziativa per incentivare l’adozione di cani anziani o con patologie croniche, lasciando loro una chance di vita migliore.

Su proposta dell’assessore alla Tutela degli animali, Francesco Tresso, il Comune ha approvato un provvedimento dedicato a questi animali particolarmente fragili attualmente accolti nel Canile Rifugio della città. L’intento è chiaro: favorire l’adozione di questi quattro zampe, che a causa della loro età avanzata o delle problematiche di salute, tendono a rimanere in canile più a lungo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, attuato attraverso la normativa regionale e il Regolamento comunale n. 320, volto alla protezione degli animali d’affezione e a contrastare il fenomeno del randagismo. Nonostante gli sforzi del personale del canile e delle attività educative per promuovere le adozioni, la paura dei costi sanitari spesso frena i potenziali adottanti. Pertanto, l’Amministrazione ha deciso di offrire un aiuto economico per chi decide di adottare un cane bisognoso.

Tresso ha sottolineato l’importanza di un’adozione consapevole che supporti le famiglie nel prendere in casa cani che richiedono cure speciali. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Consulta Animalista delle Associazioni di Volontariato della città, contribuendo a un processo consultivo previsto dal regolamento comunale.