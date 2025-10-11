Adozioni canine in Carolina del Nord: trova un amico fedele

Ottobre è un mese speciale per gli amanti degli animali, in quanto celebra sia l’adozione dei cani da rifugio che l’apprezzamento dei pitbull nella contea di Wake. Il centro per animali sta organizzando iniziative per facilitare l’adozione di nuovi amici pelosi.

Attualmente, il centro offre l’adozione a un costo ridotto: 25 dollari per i cani e 5 dollari per i gatti che sono stati ospitati per oltre due settimane. Mary Taylor, coordinatrice dei volontari, ha presentato Marcy, una delle ospiti di lungo termine, che è con il centro da oltre cento giorni. Taylor sottolinea l’importanza di trovare per Marcy una casa amorevole e di garantire che tutti gli animali adottabili siano sterilizzati o castrati, vaccinati e dotati di microchip.

Nel centro di Raleigh, ci sono più di 100 cani e quasi 30 gatti disponibili per l’adozione, oltre a oltre 80 animali in affidamento. Gli orari di apertura del centro sono tutti i giorni dalle 12:00 alle 18:00, esclusi i festivi, per chi desidera incontrare questi animali e, perché no, trovare il proprio compagno ideale.