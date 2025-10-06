16.9 C
Adozioni animali in difficoltà: sostieni la Lida in Italia

Adozioni animali in difficoltà: sostieni la Lida in Italia

Inizia una nuova rubrica dedicata agli animali in difficoltà, intitolata “Non abbandonarmi mai”. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Lida Ciriè-Valli di Lanzo, ha l’obiettivo di supportare la tutela degli animali e dei loro diritti. Il servizio di volontariato dell’organizzazione si impegna a gestire situazioni spesso complesse e difficili, soprattutto per quanto riguarda la burocrazia.

Nonostante ci siano norme che prevedono convenzioni con i Comuni per fornire servizi di assistenza, profilassi e sterilizzazione per cani e gatti, la maggior parte dei Comuni della zona non ha mai attivato questi accordi. È quindi la Lida a farsi carico di queste importanti responsabilità.

La rubrica presenterà ogni settimana animali in cerca di una casa. In questa edizione, sono disponibili due cagnoline, Alissa e Lady, entrambe dolci e ben socializzate. Sono microchippate, vaccinate e sverminate, ed hanno bisogno di un giardino per vivere. Si offre anche Nick, un gatto maschio di 10 mesi, già microchippato, sterilizzato e testato per fiv e felv, oltre a un gatto maschio di nome Giove, trovato ferito e ora completamente guarito.

Per ulteriori informazioni sulle adozioni, è possibile contattare il numero 328.162.28.12, disponibile dalle 12 alle 20.

