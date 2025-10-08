Adozione di animali insoliti: galli e conigli in Italia

Accogliere un animale domestico diverso da cani o gatti è una scelta sempre più comune, ma spesso si pensa che l’unica opzione sia acquistarli da negozi o allevamenti. In realtà, ci sono diversi organismi che promuovono l’adozione di animali meno convenzionali. L’Enpa di Monza Brianza è uno di questi rifugi, dove è possibile trovare anche galli, galline, oche, papere, conigli e persino capre, pecore e cavalli.

Questi animali possono arrivare in rifugio non solo tramite sequestri, ma anche perché trovati vaganti. Ad esempio, sei capre sono state scoperte a Cavenago e Seregno, vaganti dopo essere fuggite da allevamenti non autorizzati. Malgrado la macellazione clandestina sia illegale in Italia, esistono ancora persone che tentano di eludere le normative.

All’Enpa, molti galli e galline sono stati recuperati da situazioni precarie, come nel caso di un accumulatore che viveva in condizioni difficili. L’associazione mira prima a garantire la sicurezza e la salute di questi animali, poi cerca famiglie disposte a offrirgli una vita migliore in spazi adeguati.

Anche se le adozioni di galline non sono comuni, chi possiede un giardino è incoraggiato a considerare questo tipo di adozione. Per conigli e cavie, spesso abbandonati dai proprietari, l’Enpa offre un aiuto. Questi animali, se educati correttamente, possono diventare affettuosi e apprezzano le coccole. È importante trovare loro compagni per garantire il loro benessere.

Per ulteriori informazioni su quali animali siano disponibili per l’adozione, è possibile visitare la pagina Facebook o il sito dell’Enpa.