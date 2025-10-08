16.5 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Animali

Adozione di animali insoliti: galli e conigli in Italia

Da StraNotizie
Adozione di animali insoliti: galli e conigli in Italia

Accogliere un animale domestico diverso da cani o gatti è una scelta sempre più comune, ma spesso si pensa che l’unica opzione sia acquistarli da negozi o allevamenti. In realtà, ci sono diversi organismi che promuovono l’adozione di animali meno convenzionali. L’Enpa di Monza Brianza è uno di questi rifugi, dove è possibile trovare anche galli, galline, oche, papere, conigli e persino capre, pecore e cavalli.

Questi animali possono arrivare in rifugio non solo tramite sequestri, ma anche perché trovati vaganti. Ad esempio, sei capre sono state scoperte a Cavenago e Seregno, vaganti dopo essere fuggite da allevamenti non autorizzati. Malgrado la macellazione clandestina sia illegale in Italia, esistono ancora persone che tentano di eludere le normative.

All’Enpa, molti galli e galline sono stati recuperati da situazioni precarie, come nel caso di un accumulatore che viveva in condizioni difficili. L’associazione mira prima a garantire la sicurezza e la salute di questi animali, poi cerca famiglie disposte a offrirgli una vita migliore in spazi adeguati.

Anche se le adozioni di galline non sono comuni, chi possiede un giardino è incoraggiato a considerare questo tipo di adozione. Per conigli e cavie, spesso abbandonati dai proprietari, l’Enpa offre un aiuto. Questi animali, se educati correttamente, possono diventare affettuosi e apprezzano le coccole. È importante trovare loro compagni per garantire il loro benessere.

Per ulteriori informazioni su quali animali siano disponibili per l’adozione, è possibile visitare la pagina Facebook o il sito dell’Enpa.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Giornata del Camminare: scopri l’Italia a piedi
Articolo successivo
Tesla svela il mistero del 7 ottobre: novità da USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.