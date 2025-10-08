Adozione consapevole di cani a Collegno: eventi utili e informativi

Sabato 11 e sabato 18 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, la Casa per l’Ambiente di Collegno ospiterà “Ad8 al Cascin8”, due incontri gratuiti sull’adozione consapevole del cane. Questa iniziativa fa parte del progetto ColleZampe, promosso dalla città di Collegno e sostenuto dalla Regione Piemonte, volto a migliorare la relazione tra cittadini e animali.

Gli eventi sono rivolti a chi desidera adottare un cane, a chi ne possiede già uno e desidera approfondire il comportamento canino, e a chiunque sia curioso di scoprire di più su questo affascinante mondo. L’obiettivo è creare una cultura di adozione responsabile, considerando i bisogni reali degli animali e le responsabilità che tale scelta comporta.

Durante gli incontri, saranno trattati vari temi essenziali per chi si avvicina all’adozione o per chi è già proprietario di un cane. Si parlerà di comunicazione canina, per imparare a interpretare i segnali che gli animali inviano attraverso posizioni, movimenti e vocalizzazioni. Spesso, le incomprensioni derivano da una interpretazione errata di questi messaggi.

Un altro aspetto importante riguarderà i bisogni etologici degli animali, fondamentali per garantirne il benessere. È essenziale sapere che ogni cane ha esigenze specifiche legate alla razza e alla sua storia personale.

Saranno anche affrontati gli errori più comuni commessi dagli esseri umani, che possono portare a fraintendimenti. Gli incontri, condotti dalla docente Cristina Anselmo, offriranno l’opportunità di conoscere alcuni dei 65 cani in cerca di adozione presso il canile Il Cascinotto.

La partecipazione è gratuita ma richiede registrazione. Questa iniziativa è organizzata in collaborazione con diverse associazioni e rappresenta il primo passo di un percorso formativo più ampio che includerà ulteriori eventi.