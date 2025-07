Adozione cani vulnerabili: un progetto per Torino

La sensibilizzazione verso l’adozione di cani vulnerabili è un tema sempre più importante nelle politiche comunali. A Torino, la Giunta ha recentemente lanciato un’iniziativa che mira a sostenere l’adozione di cani anziani o con patologie croniche, categorie spesso trascurate.

Redatto sotto l’egida dell’assessore alla Tutela degli animali, Francesco Tresso, il progetto si inserisce nel quadro delle normative regionali e del Regolamento comunale, volto a promuovere la protezione degli animali da compagnia e a combattere il randagismo. Il Comune intende incentivare le famiglie ad accogliere questi animali fragili tramite misure di sostegno economico.

Il Canile Rifugio di Torino, attivo da tempo in programmi di socializzazione e inserimento degli animali, ha riscontrato che i cani più bisognosi, per età o condizioni di salute, affrontano maggiori difficoltà nel trovare una nuova casa. Le spese veterinarie sono tra gli ostacoli principali che frena le adozioni.

Per questo motivo, il Comune ha deciso di offrire ai cittadini forme di supporto concreto, che saranno presto dettagliate in un avviso ufficiale sul sito della città. Il progetto ha ricevuto il consenso della Consulta Animalista delle Associazioni di Volontariato, coinvolta nella sua elaborazione. Le autorità locali mirano a costruire un modello di tutela animale più inclusivo, dove la solidarietà collettiva possa fare la differenza per gli animali più fragili.