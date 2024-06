Adottato, corre ad abbracciare il migliore amico che non vedrà più

Un video mostra la dolcezza di un gatto dal manto grigio: non appena viene adottato, il quattro zampe corre ad abbracciare l’amico che non vedrà più.

Quanto può essere felice un gatto di un rifugio nel momento in cui capisce di essere stato adottato e di avere una nuova famiglia che si prenderà cura di lui? Naturalmente sarà contentissimo e mostrerà la sua gioia in moltissimi modi diversi. Allo stesso tempo, però, sarà anche triste all’idea di separarsi dai suoi amici a quattro zampe. Un gattino dal manto grigio, ad esempio, ha avuto una reazione talmente dolce che il video che lo ritrae mentre è impegnato ad abbracciare il suo amico per salutarlo è stato condiviso sui social network e ha ricevuto migliaia di visualizzazioni.

Gatto adottato abbraccia l’amico per salutarlo: il video commuove gli utenti del web

Il filmato è stato riproposto su TikTok dall’utente LoLo2023, all’account social @lolo2023994. Nella didascalia che accompagna le immagini si legge: «Questo gatto è stato adottato ma prima di andarsene saluta e abbraccia il suo migliore amico che non vedrà più. Che tenerezza».

Le immagini mostrano una micetta calico dal manto chiaro chiusa in una gabbietta di ferro. Accanto al box è presente un gatto dal manto tigrato grigio e dalla pancia bianca. Il quattro zampe, appena adottato dal rifugio, saluta la sua amica non appena si rende conto che non la rivedrà più.

Il gattino dal manto grigio allunga le zampine nella gabbia per cingere in un abbraccio la micetta. Dopo essersi abbracciati, i due felini strusciano la testa l’uno contro l’altro. Per comunicare tra di loro, i gatti si avvicinano infatti gli uni agli altri, strusciando la testa e facendo le fusa. Questo comportamento, in realtà, è comune anche in altre specie di animali appartenenti alla famiglia dei Felidi e in particolare alla sottofamiglia dei felini, a cui appartengono i gatti. Le fusa sono quindi un modo per esprimere affetto e amicizia.

I gatti fanno le fusa tra loro soprattutto per comunicare il legame che si è instaurato. Con le fusa i gatti esprimono spesso la loro gioia o il loro rilassamento. A volte, però, le fusa sono anche un modo per esprimere il proprio malessere e disagio, o uno sfogo per liberarsi da queste sensazioni. Le fusa possono avere diversi significati e si manifestano nella comunicazione tra madre e cuccioli, in situazioni piacevoli e di benessere, ma anche in condizioni di stress.

Questo è proprio il caso dei due felini protagonisti del video condiviso su TikTok. I gatti si salutano facendo le fusa e abbracciandosi. Le immagini che mostrano il legame di affetto tra i due quattro zampe hanno emozionato milioni di utenti del web. (di Elisabetta Guglielmi)