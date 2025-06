Adotta un Gatto: Salva una Vita al Canile di Genova!

In questi giorni, l’attenzione è rivolta a diverse iniziative di adozione che cercano di sensibilizzare il pubblico sui pet abbandonati. In particolare, la situazione dei gatti in cerca di una casa permanente è spesso trascurata.

A Genova, l’associazione UNA ha lanciato un appello per l’adozione di gatti presenti al canile di Monte Contessa. Nonostante la maggiore notorietà dei cani da adottare, ci sono numerosi gatti in salute, affettuosi e giocherelloni che sono stati abbandonati e ora cercano famiglie pronte a prendersene cura. I volontari dell’associazione segnalano che attualmente ci sono molti gatti, in particolare adulti, in cerca di adozione. Alcuni di questi gatti sono nati per strada, altri sono stati abbandonati o hanno sempre vissuto in appartamenti, ma tutti condividono la triste esperienza di essere finiti in canile.

Questi animali, dopo aver ricevuto cure, aspettano ora di trovare una vera famiglia che possa offrire loro il calore di una casa. Le fotografie dei gatti adottabili sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri indicati nel comunicato. È anche possibile supportare il canile donando cibo e materiali necessari, acquistabili tramite liste di Amazon o in vari negozi locali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: liguriaoggi.it