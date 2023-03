Adotta un cucciolo piccolissimo: un’incredibile trasformazione

Nonostante il cucciolo di cane sia piccolissimo, lo adotta comunque e con una clip racconta la sua incredibile trasformazione – VIDEO.

Non sempre le cose vanno come pianificato, ma possono comunque trasformarsi in qualcosa di magnifico. L’utente Helena Serafim di TikTok, ha raccontato la sua storia tramite un video pubblicato sulla piattaforma. Da sempre sognava di adottare un cucciolo di pitbull, ma con il tempo l’animale si è rivelato tutt’altro.

Adotta un cucciolo piccolissimo credendolo un pitbull: la sorpresa – VIDEO

Il cucciolo è stato chiamato Zeus e fin da quando è arrivato a casa si è fatto valere nonostante la sua piccola stazza, perché amava mordere e tirare i pantaloni. Questo atteggiamento ha reso Helena sicura di aver adottato il cane giusto per prendersi cura della sua casa. I giorni passavano, Zeus cresceva e le sue caratteristiche rimanevano quelle di un dolce ma tosto pitbull. Anche per strada, durante le passeggiate, persone sconosciute si fermavano ad accarezzare il cane e dicevano subito a Helena che sembrava un pitbull.

Da adulto, il bel cucciolone ha tuttavia rivelato la sua vera identità. Se durante l’infanzia dava l’idea di appartenere alla razza pitbull, da adulto si rivelato essere un bastardino innegabilmente carino. Nel video che Helena ha pubblicato sul suo profilo TikTok, ha scritto: “Finalmente, faccia da bastardino e corpo da pitbull. Siamo stati ingannati“. La giovane donna è stata ingannata ed è stata vittima di truffa, per fortuna il suo amore per il cucciolo non è cambiato.

Naturalmente l’evoluzione di Zeus è diventata virale sul social network cinese. La clip ha superato le 527 mila visualizzazioni, 74 mila reazioni e migliaia di commenti. Tra questi ultimi: “Cucciolo: ‘Sono venuto a dare il mio amore e vengo ancora umiliato’“, ha scherzato un utente; “È ancora bellissimo“, ha dichiarato un altro; “Ma è bello così anche non essendo di razza. Molto carino, adoro questi animali“, ha scritto un terzo.

@pretaarara 🤦🏾‍♀️#cachorro #pitbull #viral ♬ Funny Song – Cavendish Music

Molte volte le persone cadono nella truffa di acquistare un cane di razza e crescono fino a diventare un bastardino. Ecco perché l’American Kennel Club (AKC), uno dei più grandi club di cani di razza al mondo, ha dato alcuni consigli per evitare questo tipo di truffa:

Fare una ricerca sulla storia del sito o del canile di acquisto.

Chiedere anche le foto del cucciolo e dei genitori, se il venditore si rifiuta, non temere di interrompere la trattativa.

Non effettuare mai un bonifico bancario in anticipo.

Se il prezzo è molto al di sotto del mercato, qualcosa di certo non va.

Ci sono molti bastardini che aspettano l’opportunità di avere una famiglia e sono affettuosi e leali come qualsiasi altra razza di cane. Perciò se si è indecisi considerare di adottare presso un canile.