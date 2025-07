Adotta un Cane a Siculiana: Risparmia e Fai felice un Amico!

Nel comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, è stata introdotta una nuova misura a favore dell’adozione di cani. Chi decide di adottare un cane da un canile convenzionato con il Comune può beneficiare di uno sconto annuale sulla Tari, che può arrivare fino a 500 euro.

Questa iniziativa, promossa dal sindaco Giuseppe Zambito, è stata ideata per affrontare il crescente problema dell’abbandono degli animali. Molti dei cani accolti nel canile locale non sono randagi, ma ex animali domestici lasciati senza famiglia. Zambito ha sottolineato che adottare un cane non solo migliora la vita delle persone, ma rappresenta anche un supporto economico per le spese di mantenimento dell’animale.

I cani che possono essere adottati attraverso questa iniziativa sono già vaccinati, sterilizzati e dotati di microchip, riducendo così i costi iniziali per le famiglie. Inoltre, l’amministrazione ha previsto ulteriori contributi pubblici per rendere l’adozione più accessibile.

I cittadini interessati a questa opportunità possono contattare l’ufficio tributi del Comune di Siculiana al numero 0922 818038 o via email. Questa misura, sebbene utile dal punto di vista economico, sottolinea l’importanza di adottare un animale con motivazioni basate sull’affetto piuttosto che su un mero risparmio. Un cane non è solo un animale da compagnia, ma una creatura che richiede amore e cura.