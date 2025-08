Adotta un Amico: Iniziativa Solidale per Cani e Gatti

In Italia, la problematica degli abbandoni estivi di animali domestici è una sfida costante. Per affrontarla, è stata avviata una collaborazione tra Italo e Empethy, una piattaforma digitale dedicata alle adozioni responsabili. Quest’iniziativa, giunta al suo terzo anno, è stata rilanciata attraverso il “Rifugio Virtuale,” che promuove l’adozione di 120 cani e gatti in cerca di una casa.

Attualmente, ci sono 170 adozioni realizzate e sono stati donati oltre 200 chili di cibo ai rifugi. Gli animali possono essere adottati da chiunque utilizzi la piattaforma attraverso un QR code disponibile sui flyer distribuiti sui treni Italo. Le associazioni di volontariato coinvolte operano in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Lombardia, Veneto, Campania, Toscana e Piemonte.

Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia, evidenziando l’entusiasmo generato tra dipendenti e viaggiatori. L’obiettivo è contribuire a combattere il randagismo e a dare una nuova vita agli animali. In futuro, sono previsti ulteriori programmi di sensibilizzazione per promuovere adozioni consapevoli.

Annamaria Barbaro, CEO di Empethy, ha dichiarato che il progetto combina tecnologia e solidarietà, creando opportunità concrete contro il randagismo. Questa cooperazione non solo facilita l’adozione di animali, ma rappresenta anche un passo verso un modello di mobilità più sostenibile e responsabile.