Il professor Giuseppe Lavenia, è psicologo e psicoterapeuta, presidente Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo Di.Te e docente di Psicologia delle Dipendenze Tecnologiche all’Università E-Campus

I ragazzi dovrebbero passare meno tempo collegati al computer o con gli occhi sul cellulare. Lo sapevamo, ma in materia arrivano conferme. Il 10 ottobre si è celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale della salute mentale, un’occasione ogni anno per porre l’attenzione su un problema molto diffuso, anche tra i nostri figli, ma che ancora spesso sottovalutiamo.