“L’infinito si estende fra di noi / percorre le nostre vite ed i nostri pensieri / è il nostro più fidato amico e la nostra più temuta paura / non lo ha mai capito nessuno / è l’incognita più grande e oscura e finché la morte vivrà mai nessuno lo capirà”. Sono i versi scritti da Sara, 11 anni, che sceglie la poesia per comunicare emozioni, incertezze, paure e sogni rinchiusi dietro un cancello che ha la forma di una mascherina.

La poesia è raccolta dalla professoressa Gabriella Gagliardi nell’ambito del progetto Emozzoom, avviato a novembre dal Policlinico Gemelli per raccontare attraverso Repubblica i sentimenti e le emozioni di chi vive lockdown, ansie e paure.

DOSSIER Emozzoom

Anche a 11 anni bisogna fare i conti con il virus, anzi a questa età la quarantena può essere una costrizione ancora più dolorosa. Daniela Chieffo, direttore dell’Unità di Psicologia del Policlinico Gemelli e punto di riferimento del progetto Emozzoom, sa cosa vuol dire: è il momento di fare il punto a distanza di quasi un anno dal primo lockdown. Quali conseguenze psicologiche può patire un bambino a causa di un lockdown di cui ancora non si vede la luce in fondo al tunnel?

“Nel primo lockdown c’era più unione, vicinanza e solidarietà, ora sembra che le persone stiano iniziando a vivere il dolore e la crisi in solitudine e si acuisce il disagio. Il desiderio di sentirsi vicino agli altri sta diminuendo e ci si sta concentrando sulle proprie necessità. Il bambino e l’adolescente hanno bisogno della prossimità, il distanziamento sociale potrebbe ampliare il desiderio di ritrovarsi che in questo periodo si sta acutizzando, e potrebbe non essere contenuto”.

Come si può reagire?

“Dando spazio a creatività e immaginazione, al desiderio di ritrovarsi con le altre persone. Altrimenti si potrebbe creare una sorta di alibi e andare in alienazione: questo periodo è più delicato rispetto al primo lockdown, dobbiamo essere resilienti. Stiamo vedendo il dolore soprattutto nelle persone più fragili, negli adolescenti e nei giovani adulti che vedono prospettive incerte e non possono immaginare il futuro. E poi tra gli anziani stiamo vedendo un senso di abbandono, di paralisi del pensiero”.

Quale rischio si corre in questo lockdown prolungato?

“Non ci si deve sentire soli o colpevoli. Abbiamo tanti ragazzi e famiglie che si sono sentiti colpevoli: ad esempio un ragazzo ha contagiato una famiglia che ha al suo interno un paziente oncologico e si è sentito in colpa, e con l’intera famiglia abbiamo lavorato affinché il nucleo non si frammentasse. Ci sono tante storie di giovani che vengono a curarsi anche di loro spontanea volontà, in meno di un anno abbiamo accolto seimila richieste sotto i 18 anni: la maggior parte sono ragazzi le cui famiglie hanno chiesto aiuto psicologico”.

Quali sono i disagi principali nei giovani?

“Disturbo del sonno e nell’alimentazione, inappetenza, disturbi comportamentali come ad esempio irritabilità, compulsività, sindrome della capanna, “ripararsi al buio”. Ma la maggior parte dei ragazzi manifestano impulsi di chiusura anche dal punto di vista comunicativo e tendono ad autoconfinarsi. Ci sono anche episodi di bande che usano la violenza come mezzo di comunicazione. Uno dei problemi principali è l’alienazione e talvolta l’autolesionismo”.

Racconto e fotografie sono un modo per condividere e comunicare? Emozzoom continuerà?

“Emozzoom continuerà al di là della pandemia, noi intendiamo questo progetto come percorso psicoterapeutico attraverso le fotografie e il racconto. Sono forme alternative di medicina che aiutano i pazienti a comunicare. Abbiamo ricevuto foto riche di pathos da adolescenti che pativano la distanza dalla scuola e hanno espresso le loro emozioni attraverso Emozzom. Il problema è che questo periodo ha anestesizzato pensiero e immaginazione: fotografia e racconto possono diventare strumenti di comunicazione sociale per prendersi cura della propria vita”.