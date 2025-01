Adolescenti e predisposizione all’uso di sostanze stupefacenti

Un recente studio condotto dalla Indiana University School of Medicine e dalla Washington University di St. Louis ha esaminato le differenze neuroanatomiche nei bambini, suggerendo che queste possono predisporre all’uso precoce di sostanze stupefacenti. La ricerca, parte dell’Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD), ha analizzato dati provenienti da quasi 10mila bambini per tre anni. È emerso che il 35,3% dei partecipanti ha iniziato a usare alcol, nicotina o cannabis prima dei 15 anni, con l’alcol in testa.

Un elemento sorprendente dello studio è che le differenze strutturali cerebrali erano già presenti prima dell’uso di sostanze, suggerendo una predisposizione biologica piuttosto che una conseguenza del consumo. In particolare, si è osservato che la corteccia prefrontale, crucialmente associata al controllo degli impulsi e al processo decisionale, era più sottile nei bambini predisposti all’uso precoce di sostanze. Anche volumi cerebrali più grandi, come quelli dell’ippocampo, si correlano a una maggiore probabilità di consumo precoce.

Questi risultati invitano a ripensare il concetto di dipendenza, tradizionalmente vista come una malattia acquisita. Lo studio suggerisce che alcune persone potrebbero essere biologicamente predisposte all’uso di droghe e alcol prima di entrarvi in contatto, con conseguenze per le strategie di prevenzione e intervento. Identificare i bambini con caratteristiche neuroanatomiche a rischio potrebbe permettere di attuare interventi mirati e programmi educativi volti a migliorare il controllo degli impulsi, affrontando così l’argomento della prevenzione in modo più efficace.