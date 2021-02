SE DECIDESSIMO di descrivere nello spazio di un articolo il comportamento degli adulti durante i lunghi mesi della pandemia, dovremmo precisare in anticipo che il nostro tentativo è una semplice finzione, essendo impossibile condensare in una pagina i comportamenti di milioni di individui, per loro natura incomparabili perché troppo diversi.

Proprio a causa della loro scarsa replicabilità, gli esseri umani non si possono radunare in categorie omogenee, neppure quando sono esposti ad un evento traumatico che li colpisce simultaneamente, com’è accaduto nell’ultimo anno. Questo principio, che vale per gli adulti, si dissolve per incanto quando ci sono di mezzo i ragazzi, che tutti, specialisti inclusi, si sentono autorizzati a collocare in un insieme definito da caratteristiche valide per ciascuno dei soggetti. Quasi fossero una sconfinata legione di cloni.

Proprio da tale pretesa discendono le narrazioni semplificate che abbiamo ascoltato nei mesi scorsi a proposito del comportamento dei ragazzi durante la pandemia, se le inquietudini degli adulti, peraltro giustificate, data l’eccezionalità del momento, sono state ritenute conseguenza della situazione che si veniva determinando, quindi in qualche modo ‘normali’, le manifestazioni di cui erano protagonisti i ragazzi venivano invece guardate come espressione della loro condizione anagrafica, replicando un cliché duro a morire. Se un ragioniere trentenne provoca un incidente automobilistico a nessuno viene da dire che i contabili sono un pericolo per la sicurezza stradale, ossia non si estende il giudizio alla sua categoria, gli adolescenti, invece, non possono contare su questo confinamento della responsabilità. Se per i contabili vale il principio dell’individualità, per i ragazzi le valutazioni tendono a diventare collettive.

Nell’ultimo anno la mia attività non ha subito rallentamenti, oltre al lavoro clinico, che mi mette a contatto con persone di ogni età, ruolo ed estrazione, sono riuscito a tenere almeno una parte delle conferenze che tenevo in passato, spesso a distanza, talvolta in presenza, com’è accaduto, ad esempio, in Friuli nel mese di ottobre 2020. Una manifestazione molto partecipata dove le decine di steward erano tutti studenti di istituti superiori e molti altri ragazzi erano presenti tra il pubblico. In nessuno degli eventi cui ho partecipato o nel confronto quotidiano coi pazienti, che sono genitori, insegnanti, ragazzi, mi è sembrato di cogliere un allarme specifico a carico della gioventù, semmai quote di malessere fisiologiche, assolutamente compatibili con la situazione ambientale, così difficile e insolita.

Nessuno si è divertito durante la fase della pandemia, i ragazzi come i bambini e come gli adulti, non poteva che essere così, semmai sarebbe stata l’assenza di tali reazioni a dovere preoccupare, poiché siamo stati costretti in una situazione di drastica di innaturalità, essendo parte di una specie cooperativa per destino, che deve tutto alla sua capacità di intrecciarsi, di stare insieme, di sfruttare l’interdipendenza, spesso in maniera sublime. Anche per guarirsi, per apprendere, per cambiare, imprese a cui i ragazzi della pandemia contribuiscono quanto tutti gli altri esseri umani.

Covid e l’adolescenza ‘sospesa’, la scuola riuscirà a salvare i ragazzi?



In gennaio, un paio di settimane dopo essere tornata a scuola, una ragazza trentina di quarta superiore, che vedo a distanza, mi aveva detto: “Abbiamo imparato molto durante questi mesi, in classe sembriamo molto più attenti gli uni altri, più comprensivi, più uniti”. Le avevo chiesto quanto potesse avere pesato la Dad. “Molto, ma nelle nostre chat era chiaro che, per quanto duro, fosse necessario”.

Di malessere se n’è visto in giro, certo, talvolta tanto, ma per fortuna non è stato monopolizzato solo dai ragazzi. Forse dovremmo perdere l’abitudine di parlare di loro per non parlare di noi.

Domenico Barrilà è uno psicoterapeuta e analista adleriano. Ha scritto diversi saggi, l’ultimo è #noi restiamo insieme (Urra-Feltrinelli)