Adobe introduce agenti AI: semplificare la gestione dei flussi di lavoro

Adobe ha deciso di potenziare le sue capacità di intelligenza artificiale integrando nuove funzioni AI nella sua suite di software per creativi. Fino a ora, l’azienda ha principalmente aggiunto strumenti basati su intelligenza artificiale generativa, ma ora sta facendo un passo significativo verso l’introduzione di agenti AI, che rappresentano un’evoluzione importante. Questi agenti renderanno i flussi di lavoro più semplici ed efficienti, permettendo ai creativi di focalizzarsi maggiormente sulla loro creatività anziché su attività ripetitive.

La nuova tecnologia si basa sulla piattaforma AI Firefly già in uso da Adobe. Gli Agenti AI sono progettati per gestire autonomamente interi flussi di lavoro, adattandosi al software utilizzato dall’utente. Questo approccio dovrebbe velocizzare il lavoro, liberando gli utenti dai compiti meccanici.

Il primo software a integrare questi agenti sarà Photoshop, dove verrà introdotto un pannello azioni che consentirà all’AI di offrire suggerimenti di modifica e, se necessario, implementare i correttivi in autonomia. L’AI diventa un’assistente attivo, che non sostituisce il creativo ma lo affianca, proponendo e attuando soluzioni.

Altri software, come Premiere Pro e Acrobat, beneficeranno di queste novità. In Premiere Pro, l’agente AI aiuterà nelle fasi di editing suggerendo interventi specifici, mentre in Acrobat sarà in grado di analizzare documenti, estrarre informazioni e identificare i contenuti più rilevanti. Questa integrazione rappresenta quindi un grande passo avanti nell’efficienza dei processi creativi e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno della suite Adobe.