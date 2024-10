ADO, la superstar giapponese, sbarca in Italia con il suo tour mondiale

Ado, la cantante e superstar giapponese, ha annunciato il suo Ado WORLD TOUR 2025 intitolato “Hibana”. Questo tour la porterà anche in Italia, con un’unica data il 2 luglio 2025 all’Unipol Forum di Milano. Ado ha dichiarato che se il suo primo tour mondiale rappresentava il suo “Wish” (desiderio), il secondo porterà una “scintilla” che vuole far brillare nel mondo. Ha scelto il nome ‘Hibana’– che significa ‘scintilla’ in giapponese – per riflettere la sua eredità e la sua crescita artistica dopo il tour di ‘Wish’, promettendo performance indimenticabili.

Conosciuta per la sua voce potente e per la sua identità misteriosa, Ado ha conquistato il pubblico giapponese e internazionale. Ventiduenne ‘Utaite’, ha debuttato nel 2020 con il brano “Usseewa”, che ha scalato le classifiche giapponesi e ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo primo album, “Kyougen” (2022), ha debuttato al primo posto in molte classifiche nazionali, affermandosi come un grande successo.

Nel 2022, Ado ha contribuito alla colonna sonora del famoso film anime “ONE PIECE FILM RED”, cantando “New Genesis”, che ha dominato la classifica Billboard Japan Hot 100 per sei settimane consecutive. Questa canzone è stata anche la prima giapponese a raggiungere la vetta della Top 100 di Apple Music: Global Chart.

Nel 2024, Ado ha realizzato il suo primo tour mondiale, Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”, tutto sold out, e ha partecipato ad Ado SPECIAL LIVE 2024 “Shinzou”, diventando la prima artista donna a esibirsi al Japan National Stadium, oltre a Ado JAPAN LIVE TOUR 2024 “Profile of Mona Lisa”. Dopo il rilascio del suo ultimo album “Zanmu” nel luglio 2024, Ado continua a attrarre l’attenzione mondiale con nuovi progetti in arrivo, inclusa la sua esibizione alla cerimonia di apertura dell’Expo 2025 Osaka Kansai in aprile.

I biglietti per il concerto italiano di Ado saranno in prevendita esclusiva su Crunchyroll dal 19 novembre 2024 e disponibili su www.vivoconcerti.com dal 22 novembre 2024.