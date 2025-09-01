29 C
Lavoro

Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Administrative Specialist (sost. maternità) – Accademia Aldo Galli (Gruppo IED)

IED – Istituto Europeo di Design è un network internazionale d’eccellenza, 100% Made in Italy, attivo nei settori della formazione e della ricerca per le discipline del Design e della Moda.

Requisiti:

  • Esperienza pregressa in ruolo amministrativo
  • Ottime capacità organizzative
  • Competenze informatiche avanzate
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Benefit:

  • Ambiente lavorativo stimolante
  • Possibilità di crescita professionale
  • Formazione continua

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.

