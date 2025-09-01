Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Administrative Specialist (sost. maternità) – Accademia Aldo Galli (Gruppo IED)
IED – Istituto Europeo di Design è un network internazionale d’eccellenza, 100% Made in Italy, attivo nei settori della formazione e della ricerca per le discipline del Design e della Moda.
Requisiti:
- Esperienza pregressa in ruolo amministrativo
- Ottime capacità organizzative
- Competenze informatiche avanzate
- Buona conoscenza della lingua inglese
Benefit:
- Ambiente lavorativo stimolante
- Possibilità di crescita professionale
- Formazione continua
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
