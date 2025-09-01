Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Administrative Specialist (sost. maternità) – Accademia Aldo Galli (Gruppo IED)

IED – Istituto Europeo di Design è un network internazionale d’eccellenza, 100% Made in Italy, attivo nei settori della formazione e della ricerca per le discipline del Design e della Moda.

Requisiti:

Esperienza pregressa in ruolo amministrativo

Ottime capacità organizzative

Competenze informatiche avanzate

Buona conoscenza della lingua inglese

Benefit:

Ambiente lavorativo stimolante

Possibilità di crescita professionale

Formazione continua

Se sei interessato, invia la tua candidatura!