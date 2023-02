adidas Tuta da Ginnastica Uomo

Descrizione Prodotto

TUTE ADIDAS

SET DONNA

Tuta per il riscaldamento

Tuta adatta al riscaldamento e non solo: ti regala un look versatile che non passa inosservato, adatto tanto alle tue sessioni di allenamento in palestra quanto ai pomeriggi di relax in salotto.

Tuta da allenamento

Chi apprezza il lavoro di squadra tanto quanto un’atleta? Tu lo noti e non ti è sfuggito che indossando una tuta adidas i due pezzi complementari creano insieme un look vincente che non puoi non ammirare.

Tuta dallo stile casual

Tuta che rispecchia il tuo lifestyle: ecco un look d’impatto! Si tratta di capi dalla forma accattivante, caratterizzati dalle 3 strisce, il logo del Trifoglio e i dettagli ne rifiniscono il design e sottolineano l’identità del modello.

SET UOMO

Tuta con cappuccio

Per un outfit adatto ad andare da casa tua in palestra ad allenarti e viceversa, senza perdere un colpo strada facendo.

Il comfort c’è, lo stile pure. Il benessere? Crealo giorno dopo giorno con il look e le abitudini giuste.

Modello track suit

Il track suit è un modello leggendario, simbolo di agio e spensieratezza: si caratterizza per una struttura morbida e raffinata che apporta un comfort duraturo.

Tuta dallo stile urban

Una tuta per godersi dei momenti di relax tra un allenamento e l’altro, senza rinunciare ad un look sportivo. Da indossare sul tuo normale abbigliamento per regalarti uno stile urban dato anche dal design dei pantaloni che si distingue per il taglio affusolato e gli orli a coste.

TUTE PER BAMBINI E BAMBINE

Tuta classica

Adatta anche a divertirsi nel fine settimana: giacca dal taglio regolare e pantaloni con uno stile moderno ed una vestibilità confortevole.

Modelli colorati

Articoli dal design particolare: non passare inosservato ed utilizza questa tuta non solo durante l’allenamento ma anche quando sei con gli amici.

Per i piccoli

Tute anche per i bambini piccoli: esprimono energia e la voglia di giocare di chi le indossa.

Comfort e stile accompagnano i piccoli nelle loro avventure quotidiane.

Taglio regolare

Tessuto morbido

Girovita elasticizzato con cordino

39,98€