adidas Essentials Big Logo Fleece Tuta Unisex-Bambini e Ragazzi

Indossa il tuo look migliore con questa tuta Adidas per giovani atleti. È realizzato in peluche misto cotone che ti protegge dal freddo. I pantaloni presentano un taglio aderente con polsini a costine perfetti per mostrare le tue scarpe basse preferite. Collaboriamo con Better Cotton per favorire la coltivazione del cotone biologico a livello globale. Better Cotton esiste per migliorare le condizioni di coloro che producono il cotone, l’ambiente in cui viene coltivato e il futuro del settore agricolo. Better Cotton è ottenuto attraverso un modello di catena di custodia chiamato bilancio di massa. Ciò significa che Better Cotton non è fisicamente tracciabile a livello di prodotti finali. Tuttavia, gli agricoltori di Better Cotton beneficiano della domanda di Better Cotton in volumi equivalenti a quelli che usiamo come marchio. Maggiori informazioni su bettercotton.org/learnmore

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 31,8 x 21 x 7,8 cm; 430 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 agosto 2023Produttore ‏ : ‎ adidasASIN ‏ : ‎ B0C43M82LTNumero modello articolo ‏ : ‎ DTV03Categoria ‏ : ‎ Unisex – Bambini e ragazzi

70% Cotone/30% Poliestere

Manica lunga

Tuta sportiva

60,00€