adidas Baseb Class Tre, Cappellino Uomo, Rosso (Bourgogne Collegiate Burgundy), Taglia Unica

Il classico sportivo, realizzato in comodo cotone. Con un’ala perfettamente pre-curvata, questo berretto da baseball è pronto per l’uso. È realizzato in cotone confortevole, con un grande trifoglio ricamato sul davanti e al centro. Una cinghia regolabile sul retro consente di personalizzare la vestibilità.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 8,13 x 8 x 2,79 cm; 250 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 novembre 2019Produttore ‏ : ‎ AdidasASIN ‏ : ‎ B081TQHR2FNumero modello articolo ‏ : ‎ FM1333Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Logo sul davanti

100% Cotone

Chiusura: Cinghia regolabile.

Ac Clsd Trk Crv

Cinturino regolabile

16,00€