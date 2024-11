Adesso sono io che.. ” Sonia Bruganelli rompe il silenzio, come sta davvero Angelo Madonia dopo la sua eliminazione da Ballando

Sonia Bruganelli ha espresso il proprio dispiacere per l’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024, manifestando il desiderio di rimanere in gara fino alla fine. In un’intervista a Domenico Marocchi per La volta buona, Bruganelli ha affermato di non essere stata informata della situazione fino a ieri, quando ha parlato direttamente con Madonia, il quale sta bene e si sente libero. Al contrario, Sonia si trova in una situazione difficile all’interno del programma e ha intenzione di partecipare a uno spareggio con Carlo Aloia, mostrando la sua determinazione a rimanere in competizione.

Durante una visita a La vita in diretta, Caterina Balivo ha discusso dell’uscita di Madonia, sottolineando di non conoscere il suo stato d’animo poiché non lo aveva sentito dopo la notizia. Ha notato che Madonia sembrava guardare Sonia mentre parlava a Selvaggia Lucarelli ma ha avvertito che non si possono fare affermazioni certe sui suoi pensieri. Inoltre, Balivo ha ipotizzato che Madonia potesse essere sotto pressione dalla giuria, il che avrebbe potuto influenzare il suo comportamento. Ha anche menzionato il ritorno di Samuel Peron come nuovo maestro di Federica Pellegrini, evidenziando come quest’ultima fosse abituata ai cambiamenti.

In un’intervista a Fanpage.it, Rossella Erra ha espresso le sue impressioni sulla situazione di Madonia, notando i suoi sguardi verso Sonia. Ha suggerito che l’espressione di malessere di Madonia lasciava intuire la presenza di qualcosa di significativo. Ha anche rilevato che Madonia ha ringraziato diverse persone per il supporto, probabilmente riferendosi a Bruganelli, il che ha portato a riflessioni sulle intense emozioni vissute dal ballerino e sulla complessità delle dinamiche nel cast.

Federica Pellegrini, esprimendo entusiasmo per il ritorno di Samuel Peron, ha rivelato di aver provato disagio durante la controversia tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. Ha dichiarato di non voler essere coinvolta in una discussione che non la riguardava, evidenziando il clima teso e una certa distanza tra lei e gli altri partecipanti dopo l’incidente. La situazione di Madonia ha dunque generato riflessioni e reazioni variegate tra i membri del cast, aumentando la tensione all’interno del programma.