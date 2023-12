Adesso possiamo festeggiare il Natale: Mariah alla 1 della Billboard Hot 100

Scongelata il primo novembre, Mariah Carey pochi giorni dopo è stata portata in seggiovia ai Billboard Music Awards dove ha cantato l’iconica All I Want For Christmas Is You, eppure non è bastato, perché la strada per la vetta della Billboard Hot 100 le è stata bloccata dalla leggendaria Brenda Lee con il classico Rockin’ Around The Christmas Tree. Panico tra gli amanti del pop, che hanno rischiato di dover bloccare ogni tipo di festeggiamento di Natale con una possibile n° 1 mancata per la regina delle feste. Ma alla fine, in extremis Mariah ce l’ha fatta ed ha conquistato la numero uno della più importante classifica musicale al mondo.

Il Natale è salvo, l’ordine è stato ristabilito, adesso possiamo festeggiare.



. @MariahCarey ‘s “All I Want For Christmas Is You” is predicted to remain at #1 on the Billboard Hot 100 next week, its 14th week atop the chart. pic.twitter.com/vE3RHjjkhk

“All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey ritorna alla numero 1 della nostra Billboard Hot 100, questa sarà la tredicesima settimana che questa hit passa al gradino più alto della classifica. Si tratta di un caso molto raro, visto che il brano è stato originariamente pubblicato nell’album Merry Christmas di Mariah Carey nel novembre 1994 e, man mano che lo streaming è cresciuto e la musica natalizia è diventata più importante nelle playlist dei servizi di streaming, è entrato per la prima volta nella top 10 della Hot 100 a dicembre 2017 e nella top five per la prima volta durante le festività natalizie del 2018.

Alla fine, nel 2019 ha raggiunto la 1 (per tre settimane), così come nel 2020 (due), nel 2021 (tre) e nel 2022 (quattro). Il pezzo della Carey ha raggiunto e superato Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee, che ha trascorso le ultime due settimane alla numero 1, per la prima volta, 65 anni dopo la sua uscita”.