“Adesso parlo io” Carmen Russo svela finalmente cosa è successo tra lei e Stefano De Martino

Carmen Russo smentisce le voci su un presunto flirt con Stefano De Martino, confermando il forte legame con il marito Enzo Paolo Turchi dopo 40 anni di matrimonio. La coppia è considerata una delle più longeve nel mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, la partecipazione di Turchi al Grande Fratello ha messo in discussione la stabilità della loro relazione, poiché il coreografo ha dimostrato incertezze riguardo al loro matrimonio. Nonostante queste preoccupazioni, Carmen è intervenuta nella casa per sostenere il marito e incoraggiarlo a continuare nel reality.

Il conduttore Alfonso Signorini ha sfruttato questi momenti di vulnerabilità per far circolare voci su un possibile flirt tra Carmen e Stefano De Martino. Nonostante le smentite da parte della showgirl, i pettegolezzi continuano a circolare, alimentando la curiosità del pubblico. In un’intervista a La Stampa, Carmen ha affrontato le speculazioni, definendo le voci una “bufala” e ribadendo di non avere alcuna relazione con De Martino o con Alain Delon, altro nome emerso nei gossip.

Carmen ha parlato con affetto di Enzo, descrivendolo come un marito devoto e un artista di talento che ha sacrificato le proprie ambizioni per sostenere i loro sogni. Ha evidenziato l’importanza della loro famiglia e ha rivelato che il suo sogno principale è stato sempre lavorare in televisione, ispirata da icone come Raffaella Carrà. Il traguardo più significativo per lei è stato diventare madre, realizzando così un sogno insieme al marito. La loro relazione è descritta come un’unione profonda, fondata su rispetto e sostegno reciproco, nonostante le sfide.