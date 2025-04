“Adesso ho molta paura..” Senza Cri eliminata da Amici, rompe il silenzio dopo qualche ora

Senza Cri è stata la seconda eliminata del Serale di Amici, esprimendo emozioni miste e gratitudine per l’esperienza. Durante la puntata del 19 aprile, la cantante, parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ha affrontato il ballottaggio finale contro Trigno, ricevendo la notizia della sua eliminazione in casetta. Maria De Filippi le ha comunicato la decisione senza usare il termine “eliminata”, dicendo semplicemente: «Resta Trigno». La reazione di Senza Cri è stata segnata da un sorriso amaro e lacrime, mentre abbracciava i suoi compagni e manifestava la sua gratitudine per il percorso fatto. Ha affermato di non aver mai pensato di mettersi in gioco in modo così profondo e ha ringraziato De Filippi per l’opportunità di crescita che il programma le ha fornito.

Senza Cri, il cui vero nome è Cristina Carella, è nata a Brindisi nel 2000 e ha mostrato fin da giovane una forte passione per la musica, iniziando a suonare la chitarra e a comporre canzoni all’età di 14 anni. Ha scelto il nome d’arte “Senza Cri” per rappresentare una sua dimensione artistica distinta. Nel 2021 ha partecipato a Sanremo Giovani, classificandosi tra i finalisti, e ha preso parte al Festival del Mare Porto Rubino. Nel 2024, la sua carriera ha preso una svolta con l’ingresso in Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato i giudici. Alla fine della sua esperienza nel programma, ha deciso di proseguire il suo percorso artistico con la guida di Cuccarini, dimostrando così la sua determinazione e talento.