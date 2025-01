“Adesso è tutto in mano agli avvocati” Al Bano rompe il silenzio sul trapianto di fegato: cosa sta succedendo

Al Bano Carrisi ha recentemente smentito le voci circa un presunto trapianto di fegato, dichiarando di essere in ottima salute nella sua tenuta a Cellino San Marco. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha affermato: “Sono a Cellino San Marco e non sono mai stato meglio”, esprimendo disappunto per la diffusione di tali informazioni errate. La notizia è emersa dopo che Dillinger News, la testata fondata da Fabrizio Corona, ha riferito di questo presunto intervento. Da parte sua, Al Bano ha precisato che i suoi legali stanno già lavorando per affrontare la questione e ha deciso di non incolpare Corona per la situazione, affermando: “Smentisco tutto, assolutamente, ma Fabrizio Corona non c’entra”.

Ha anche rivelato di essersi sottoposto solo a un piccolo intervento al naso a fine novembre, per risolvere problemi di sinusite che gli causavano fastidi alle corde vocali. Al Bano ha descritto questa operazione come una “cosetta da niente”, della durata di dieci minuti, e ha manifestato incredulità riguardo al fatto che da un intervento minimo sia potuta scaturire la notizia di un trapianto di fegato, dicendo: “Ma come si passa da ‘una cosetta da niente’ a un ‘trapianto al fegato’? Questo non lo so”.

Attualmente, il cantante si sente sereno nella sua vita a Cellino San Marco e le sue dichiarazioni trasmettono l’immagine di un artista forte e in salute, pronto a continuare la sua carriera musicale. La situazione solleva una riflessione importante sull’importanza della correttezza nell’informazione e sulla responsabilità sia dei media che dei fan. Al Bano ha esortato a condannare coloro che diffondono notizie false, definendoli “terroristi delle notizie” e sottolineando l’importanza di riportare le informazioni con serietà, specialmente riguardo a salute e benessere.

In sintesi, Al Bano Carrisi ha voluto chiarire la sua attuale condizione di salute, contraddicendo le voci di un trapianto e richiamando l’attenzione sulla necessità di una comunicazione più responsabile nel panorama informativo contemporaneo.