Adele ha appena pubblicato la tracklist del suo nuovo album, 30, anticipato dal singolo Easy On Me. Il progetto discografico sarà promosso in America sulla CBS che trasmetterà un suo show con tanto di intervista finale ad Oprah Winfrey.

Sono passati ben sei anni da quando Adele ha pubblicato il suo ultimo disco, 25 e l’attesa è ovviamente alle stelle. Fra i produttori troviamo Greg Kurstin (che in passato le ha prodotto Hello), ma anche Shellback, Max Martin e Tobias Jesso Junior.

30 sarà composto da quindici tracce fra cui due featuring: uno con Erroll Garner ed uno con Chris Stampleton.

Adele | 30 | Tracklist

1. Strangers by Nature

2. Easy on Me

3. My Little Love

4. Cry Your Heart Out

5. Oh My God

6. Can I Get It

7. I Drink Wine

8. All Night Parking (With Erroll Garner) Interlude

9. Woman Like Me

10. Hold On

11. To Be Loved

12. Love Is a Game

Bonus Tracks:

13. Wild Wild West

14. Can’t Be Together

15. Easy on Me (With Chris Stapleton)