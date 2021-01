Ormai è più di un anno che tutti aspettiamo il comeback di Adele e fortunatamente pare che sia davvero dietro l’angolo. Lo scorso ottobre la cantante inglese è stata ospite al Saturday Night Live ed ha dichiarato che sarebbe tornata nel 2021 con della nuova musica. Oggi uno dei più grandi amici dell’artista, Alan Carr, in un’intervista rilasciata a Michelle Visage ha confessato che il quarto album di Adele potrebbe uscire già a febbraio. Il famoso conduttore ha anche detto di aver ascoltato alcuni pezzi del nuovo album della cantante di Hello.

“Quale disco uscirà a febbraio? Credo sia quello di Adele. In realtà ho sentito alcuni brani e sono fantastici. Oh mio Dio, sono così sorprendenti. Così incredibili. Per ora posso dire solo questo. Tutti mi chiedono ‘Com’è? Com’è?’. Io dico sempre che ascoltare quella voce è come sentire un vecchio amico. Poi in classifica ci sono delle voci che ricordano la sua. Poi però senti nuovamente la voce di Adele e dici “Oh no, ce n’è solo una”. C’è solo una vera Adele”.

Speriamo che a febbraio esca almeno il nuovo singolo. Adele fammi sto regalo di compleanno!

Alan Carr parla del nuovo album di Adele.

Alan Carr teases Adele’s fourth studio album rumored to drop this February in new @GraziaUK interview: “I’ve heard some tracks on it, it’s so amazing! That voice is like an old friend” pic.twitter.com/kjLAMfCP9K — Pop Crave (@PopCrave) January 13, 2021