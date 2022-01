A distanza di tre mesi da Easy On Me, Adele ha sfornato un altro video, Oh My God. La cantante inglese si è fatta in 2, ma anche in 3 per questa clip e in una sorta di cosplay della divina trinità ha interagito con più versioni di sé stessa. Ovviamente anche in questo caso le vere protagoniste del video musicale sono state le sedie (prima o poi Adele diventerà testimonial di Ikea). In ogni caso dubito che Oh My God riuscirà a bissare il successo del singolo precedente, forse avrebbe avuto qualche possibilità in più con la vera perla di questo disco, To Be Loved.

Ancora una volta mi inchino davanti a #Adele per la sua arte, maestria, classe, eleganza, qualità, stile, valore, pregio nel video #OhMyGod pic.twitter.com/YvNaZlTQyj — Angelica (@therealengie) January 12, 2022

Dio e la Madonna in una conversazione in un pomeriggio qualunque #OhMyGod #Adele pic.twitter.com/Ka8f2eL2v8 — Laura🍩³⁰ (@idrinkwine_) January 12, 2022

Adele, Oh My God, la traduzione.

Non ho molto tempo da perdere

Ma farò in modo di mostrarti quanto ci tengo

Vorrei che ti permettessi di rompere i miei muri

Ma sto ancora perdendo il controllo a causa del crollo

Ragazzo, dai del buon amore, non mentirò

È ciò che mi fa tornare indietro anche se sono terrorizzato

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mmm, sì, mmm, sì

So che è sbagliato

Ma voglio divertirmi

Mmm, sì, mmm, sì

Oh, mio ​​Dio, non posso crederci

Di tutte le persone nel mondo

Qual è la probabilità di saltare

Fuori dalla mia vita e finire tra le tue braccia?

Forse, baby, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema, ma mi sembra giusto

In bilico sull’orlo del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere

Sono una sciocca, ma tutti pensano che io sia cieco

Preferisco essere una sciocca che lasciarmi indietro

Non devo spiegarlo a te

Sono una donna adulta e faccio quello che voglio fare

Oh, mio ​​Dio, non posso crederci

Di tutte le persone nel mondo

Qual è la probabilità di saltare

Fuori dalla mia vita e finire tra le tue braccia?

Forse, baby, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema, ma mi sembra giusto

In bilico sull’orlo del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere

“Signore, non lasciarmi”, dico, “Signore, non lasciarmi”

Dico: “Signore, non lasciarmi, abbattere”

“Signore, non lasciarmi”, dico, “Signore, non lasciarmi”

Dico: “Signore, non lasciarmi, abbattere”

“Signore, non lasciarmi”, dico, “Signore, non lasciarmi”

Dico: “Signore, non lasciarmi, abbattere”

“Signore, non lasciarmi”, dico, “Signore, non lasciarmi”

Dico: “Signore, non lasciarmi, abbattere”

Oh, mio ​​Dio, non posso crederci

Di tutte le persone nel mondo

Qual è la probabilità di saltare

Fuori dalla mia vita e nelle tue braccia?

Forse, piccola, sto solo perdendo la testa

Perché questo è un problema, ma sembra giusto

In bilico sull’orlo del paradiso e dell’inferno

È una battaglia che non posso combattere