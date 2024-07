Adele si prende una lunga pausa: “Nessuna nuova musica, mi dedicherò ad altro”

Adele non è certo Taylor Swift, in 16 anni di carriera ha pubblicato solo 4 album, il penultimo risale al 2015 e l’ultimo al 2021. Sono passati già 3 anni da ’30’ e ne passeranno molti altri prima di ascoltare un altro disco della cantante inglese. A dichiararlo è stata proprio l’artista britannica in una recente intervista rilasciata ad una tv tedesca.

Adele si prende una lunga pausa: “Nessuna nuova musica all’orizzonte, mi dedicherò ad altri progetti creativi”.

La 36enne è attualmente impegnata nella preparazione dei suoi concerti in Germania, infatti ad agosto si esibirà con una mini residency a Monaco, dieci date, per poi tornare ad ottobre a Las Vegas a The Colosseum at Caesars Palace per i dieci show finali della sua residency americana.

Finiti i concerti Adele si prenderà una lunga pausa, per molto tempo infatti non dovremo aspettarci di sentire nuovi brani della cantante: “Non ho assolutamente progetti per fare della nuova musica, per nulla. Adesso voglio prendermi una lunga pausa dopo questi impegni e penso di voler fare altre cose creative per un po’ di tempo“.

Probabilmente Adele è stanca anche perché il suo residency show va avanti dal 2022 e da allora ha già fatto più di 100 date, ma va detto che le pausa che vanno oltre i 5/6 anni tra un disco e l’altro sono effettivamente troppo lunghe, soprattutto per i fan, che infatti non l’hanno presa benissimo: “A livello discografico la pausa dura già da molto tempo, l’ultimo album è del 2021 e quello prima del 2015″. “Si è già presa una pausa di 6 anni tra i suoi album, adesso aspetteremo ancora di più?”. “Questa volta durerà 10 anni la pausa”. “Ormai è così estenuante seguire un’artista”. “Non so proprio che penare, forse è più facile ammettere che i concerti portano più incassi“.