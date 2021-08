Adele potrebbe essere protagonista di una serie di eventi a Las Vegas, con tanto di jet privato per poter tornare a Los Angeles quando vuole.

Ritorno alla musica per Adele. Per il momento non si vocifera più di un nuovo album in arrivo, ma le ultime vorrebbero la diva britannica pronta a tornare sul palco per una serie di live show a Las Vegas. Come tante altre star internazionali, ad esempio Céline Dion in anni recenti, la voce di Hello potrebbe essere pronta per una residency nella città del Nevada. Ma senza cambiare residenza, e con un jet privato a sua disposizione.

Adele

Adele: residency a Las Vegas

Secondo quanto riferito dal Mail on Sunday, Adele sarà protagonista a breve di una residency su uno dei tanti prestigiosi palchi di Las Vegas. Si tratta di uno spettacolo organizzato nei minimi dettagli, e che dovrebbe essere pronto a partire non appena i dati relativi alla pandemia da Covid-19 lo permetteranno. Spiega una fonte anonima: “Ha parlato con i musicisti con i quali ha lavorato, valutando la loro disponibilità a trasferirsi a Las Vegas per gli spettacoli“.

Motivi per rifiutare d’altronde non ce ne sarebbero. Una residency di questo tipo è infatti pagata molto profumatamente, e ad Adele permetterebbe di divertirsi e guadagnare un sacco di soldi allo stesso tempo. Per questo motivo, secondo i bene informati, il progetto è destinato ad andare in porto.

Adele a Las Vegas con un jet privato?

Stando a quanto trapela, l’organizzazione sarebbe disposta a concedere alla cantante britannica anche un servizio di trasferimento su jet privato, per poter tornare ogni volta che desidera nella sua casa di Los Angeles. La distanza aerea tra la capitale del gioco d’azzardo e la megalopoli californiana è infatti di circa 40 minuti. In altre parole, se siamo facoltosi abbastanza da poterci concedere una vacanza di lusso in quel di Las Vegas, potremo presto tornare ad ascoltare dal vivo la magica voce di una delle ultime grandi dive della musica pop. Altrimenti ci dovremo accontentare di riascoltarla attraverso i suoi video: