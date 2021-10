Adele è tornata e – come sapevamo già tutti – ha spazzato via la concorrenza. Easy On Me ha debuttato alla numero uno su iTunes in più di 60 paesi. In poche ore il nuovo singolo era in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Sabato scorso Amazon Prime Music e Spotify hanno anche annunciato un record storico per i due colossi musicali. La nuova canzone di Adele è stata quella più ascoltata al suo debutto su entrambe le piattaforme di streaming.

Non soltanto su Spotify, l’artista inglese ha collezionato numeri ottimi anche su You Tube, il video di Easy on Me infatti ha raggiunto 41 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore. Ma il riconoscimento più grande è stato il disco d’oro in USA ottenuto in appena una settimana (con più di 500.000 copie vendute). Sono numeri che nel 2021 quasi nessuno riesce a fare.

Adele: record anche in UK.

Se le cose sono andate bene in America, nel Regno Unito è stato un vero e proprio trionfo. Easy On Me ha venduto ben 217.300 copie, segnando così il debutto più alto dell’anno, il più grande da quello di Ed Sheeran, che nel 2017 riuscì a vendere 226.800 copie di Shape of You. Facendo un paragone tra la popolazione USA e quella UK, i risultati nella patria di Adele sono ancora più sorprendenti.

“Easy On Me” by @Adele (217.3k) scores the BIGGEST first week debut sales on the UK Singles chart since “Shape Of You” debuted with 226.8k almost 5 years ago in 2017. #EasyOnMe pic.twitter.com/WFHhovySS7 — Pop Data (@PopDataMusic) October 23, 2021