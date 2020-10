Ormai è passato quasi un anno da quando Adele si è fatta vedere al mare con 45 kg in meno, peso perso grazie ad una speciale dieta e tanto allenamento. Dopo una lunghissima pausa lontana dai riflettori la cantante inglese farà il suo comeback domani al Saturday Night Live, ma ieri sera è uscito il primo promo dello show.

Host: Adele Music: H.E.R. You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd

Non solo tv, sembra anche che Adele rilascerà il suo nuovo album entro la fine dell’anno. Magari l’annuncio lo farà proprio al SNL.

Adele is BACK in new promo video for #SNL this weekend. 🎥 pic.twitter.com/Q8FmYcQJNb

Il suo regime alimentare prevede l’assunzione di circa 1000 calorie al giorno ed è noto con il nome di ‘dieta di Sirt’. I nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten sono i padri di questa dieta che si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi.

“Lei è diventata sempre più attenta alla salute negli ultimi mesi e va in diverse palestre. Va la mattina presto e incontra il suo allenatore. Inizia il suo allenamento per prima cosa. Si allena per circa un’ora e non è felice fino a che non è piena di sudore. Frequenta un paio di lezioni private di fitness ogni settimana. Rimane anche attiva facendo passeggiate e facendo molti km

È arrivata al punto in cui non si sentiva bene. Sapeva che doveva cambiare qualcosa, perché voleva essere la mamma più sana possibile. Il suo obiettivo principale durante la perdita di peso è stato davvero come essere più sana e come poter trattare meglio il suo corpo. Non si trattava solo di perdere peso. In totale ha detto di aver perso più di 45 kg”.