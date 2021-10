Ci siamo quasi, dopo 6 anni di attesa è tornata la regina dei Kleenex. Quei ’30’ proiettati sui monumenti di mezzo mondo annunciavano il suo comeback, il prossimo 15 ottobre infatti uscirà Easy On Me di Adele, mentre il disco verrà rilasciato a metà novembre. E proprio dell’album la cantante ha parlato sul nuovo numero di Vogue UK.

“Sento che questo album è un’autodistruzione, poi un’auto-riflessione e poi una sorta di auto-redenzione. Ma mi sento pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta. Mio figlio aveva moltissime domande. Domande molto buone, domande davvero innocenti, a cui non avevo risposte. Come ‘perché non potete più vivere insieme?’. Volevo spiegargli, attraverso quest’album, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia stessa felicità. A volte lo rendeva davvero infelice. Ed è una vera ferita per me e non so se riuscirò mai a guarire. Mio figlio è un super fan di Taylor Swift. L’altro giorno mi ha detto: ‘Quando andiamo in tour, puoi riservare un posto accanto a me con su scritto il nome di Taylor Swift? Così lei può venire e sedersi accanto a me’. […] Nel disco ho lavorato con Max Martin, Greg Kurstin, Inflo e Ludwig Göransson. E no, non ci saranno duetti, anche perché è una storia che dovevo raccontare per conto mio”.

Non vedo l’ora che arrivi il 15 ottobre! Iniziamo a tirare fuori i fazzoletti.

Adele: l’anteprima di Easy On Me.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Adele reveals her son’s favorite artist is Taylor Swift and that he wants her at his mom’s next tour: “He said, ‘When we go on tour, should I have a seat next to me with Taylor Swift’s name on it for Taylor to come?’” pic.twitter.com/es0F7aIhX3 — Pop Crave (@PopCrave) October 7, 2021