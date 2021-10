Adele da un po’ di giorni è tornata in radio (ed in vetta a tutte le classifiche) con Easy On Me e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al magazine LGBT+ Shanghai, come riportato fedelmente da Gay.it.

“Da sempre le persone con cui mi capisco all’istante sono omosessuali” – ha dichiarato Adele – “I legami che ho sviluppato con i miei amici gay sono molto forti, e grazie a loro sono diventata spericolata, senza avere paura di nulla. È meraviglioso aver esteso questi legami all’intera comunità gay, il che mi fa sentire la loro lealtà in ogni momento. Ed è chiaro che il supporto ha anche a che fare con quanto ai gay piacciano le voci potenti come la mia [ride]”.

Adele: “Etta James e le Spice Girls i miei artisti preferiti”

La cantante ha poi continuato:

“La mia interprete preferita è Etta James, che ha alzato l’asticella con la sua enorme forza e carisma. […] Sono una drogata di musica pop. Sono cresciuto ascoltando la Top40 giorno e notte, e da bambina adoravo le Spice Girls e i Backstreet Boys. Inoltre, non c’è fine settimana che non canti una divertente canzone pop al karaoke. Amo gli show colossali, ma solo quando gli artisti mettono in scena un vero spettacolo, con cambi di costume, coreografie e un sacco di lustrini. Ma non credo di poter fare qualcosa di simile, almeno per il momento. E la musica che faccio arriva molto di più in luoghi più trattenuti. Anche se non sai mai cosa può succedere. […] Tutto ciò che ha a che fare con la mia musica viene naturale. Non pianifico mai niente, mi lascio trasportare, perché i sentimenti sono ciò che guidano”.

E se siete fra i pochissimi a non aver ancora ascoltato Easy On Me, ve lo lascio qua. Preparate i fazzoletti.